Da die niederösterreichischen Skigebiete heuer voraussichtlich erst am 24. Dezember öffnen, musste auch die Aktion „Skikids“ von SPORT.LAND. Niederösterreich verschoben werden. Anstatt im Dezember werden die Kinder nun an zwei Wochenenden im Jänner, 9. und 10. Jänner sowie 16. und 17. Jänner, die heimischen Pisten unsicher machen. Ein Covid-19-Konzept soll für die Sicherheit der Teilnehmer sorgen.

Mit der Initiative „Skikids“ können 800 Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren mit Hauptwohnsitz Niederösterreich kostenlose, zweitägige Ski- und Snowboardkurse in einem von neun Skigebieten in NÖ besuchen. Zusätzlich erhalten alle Kinder einen Gutschein für eine Saisonkarte gratis dazu. Derzeit sind noch Restplätze für „Skikids“ in den verschiedenen Skigebieten verfügbar. Anmeldung: skikids.sportlandnoe.at