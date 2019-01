Der niederösterreichische Sänger und Songwriter Luke Andrews hat innerhalb kürzester Zeit deutlich sichtbare Spuren in der hiesigen Musiklandschaft hinterlassen.

Erst im März 2018 wurde seine erste Single „Coming Home“ veröffentlicht und ist seitdem ununterbrochen auf Rotation und Top-Platzierungen (inkl. Platz 1) in den Ö3-Hörercharts zu finden. Genauso wie seine 2. Single „Laura“, die schon seit mehreren Wochen regelmäßig auf Ö3 zu hören ist. Nun gastiert Luke mit seiner hervorragenden Band in ausgewählten Club-Locations in ganz Österreich.

Mit seinem ersten Album „Leave a Trace“ geht er im März erstmals auf Tour. „Für mich ist das nicht nur der Name meines ersten Albums, sondern eine Ära, in der ich in den letzten drei Jahren viele schöne und lustige Erfahrungen sammeln durfte“, erzählt der Newcomer. Zu hören und zu sehen ist Luke Andrews am 10. März ab 20 Uhr im WUK Wien. Der Abschluss seiner Tournee findet am 15. März um 20 Uhr im Freiraum St. Pölten statt. Tickets gibt es auf oeticket unter Tel.: 0900-9496096 und im NÖN-Ticketshop!