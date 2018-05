In entspannter Atmosphäre und unter freiem Himmel wird auch in diesem Sommer die Vielfalt des europäischen Kinos in verschiedenen Orten in Niederösterreich zu sehen sein.

An manchen Orten ist das Sommerkino Niederösterreich das einzige filmkulturelle Angebot im ganzen Jahr, da das nächste Kino oft ohne Auto unerreichbar ist. Das Sommerkino bietet von Juni bis September neben Independent-Filmen und hochwertigen europäischen Arthaus-Filmen auch Platz für Blockbuster aus Hollywood. Wie jedes Jahr bilden Filme der Diagonale, dem Festival des österreichischen Films, einen

Schwerpunkt des Freiluftkinos. Das detaillierte Programm wird ab Mitte Mai laufend veröffentlicht.

Zu finden auf: www.sommerkinoe.at