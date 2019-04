Frische Bergluft, idyllische Rastplätze und ein buntes Rahmenprogramm wartet auf die Teilnehmer des großen NÖN-Wandertages am 4. Mai entlang der Semmeringeisenbahn. Los geht es um 10 Uhr beim Bahnhof Semmering.

Beim Viadukt Kalte Rinne können Sie sich beim NÖN-Stand Ihr Starter-Sackerl inklusive NÖN-Wandersocken abholen. Ab 13 Uhr wartet ein buntes Rahmenprogramm mit „ORF NÖ Radio 4/4“.

Neben kulinarischen Schmankerln sorgen Lizz Görgl, Simone und Charly Brunner sowie Renate für musikalische Highlights. Von 15 bis 16 Uhr sendet der ORF NÖ live mit Moderator Tom Schwarzmann.

: Andreas Gemperle Melissa Naschenweng spielt beim „Hypo NOE Wandertag“.

Wer noch nicht genug vom Wandern hat, kann gleich am 5. Mai die Strecke in Scheiblingkirchen-Thernberg beim „Hypo NOE Wandertag“ in Angriff nehmen. Auch hier gibt es NÖN-Sackerl zum Mitnehmen. Für Unterhaltung danach sorgen etwa Schlagerstar Melissa Naschenweng, Spiel- und Sportstationen und vieles mehr.

www.noe-landesausstellung.at