Einsendungen: Fotos (in Farbe oder Schwarz-Weiß, JPG-Format, 2 bis 10 MB oder Din A 4) für den Bewerb „Meine Wachau“ können von 1. Juni bis 31. Oktober an fotowettbewerb@kunstmeile.at, über das Upload-Formular auf www.lgnoe.at/fotowettbewerb oder per Post an Landesgalerie Niederösterreich, Fotowettbewerb, Museumsplatz 1, 3500 Krems, eingesendet werden.

NÖN-Publikumspreis: Eine Auswahl der Gewinnerfotos, die von einer hochkarätigen Jury ermittelt werden, wird in der NÖN veröffentlicht. Zudem wird ein NÖN-Publikumspreis ausgelobt, über den die NÖN-Leser entscheiden.