Mehr als 450 Aussteller präsentieren ihre Neuheiten rund um die Themen Bauen und Wohnen, Energie und Heizen, Garten und Wellness. Von 5. bis 7. April (immer von 9 bis 18 Uhr) ist die „WISA“ im St. Pöltner VAZ zuhause.

Jede Menge los ist auch auf der NÖN-Bühne: Die „Rubbellos-Show der Österreichischen Lotterien“ findet an allen drei Tagen statt, ebenso wie das Schaukochen mit Seminarbäuerin Elisabeth Lust-Sauberer. Der SKN sorgt täglich für sportliches Programm – mit Profis, Juniors und den SKN-Frauen. „The Voice“-Teilnehmer Alexander Eder rockt die NÖN-Bühne am Freitag um 13.30 Uhr. Am Samstag ab 10.30 Uhr gibt es eine Live-Show mit dem Circus Pikard.

AboClub-Vorteil: Abonnenten zahlen nur 4 Euro (statt 7 Euro ) für den Eintritt!

Infos zum gesamten Programm auf: www.wisa-messe.at