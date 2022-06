Werbung Anmeldung zum Newsletter

Im Rahmen von Europas größtem Festival der Geschichten finden insgesamt 20 Programmpunkte statt, bei denen wie gewohnt ein vielfältiges Programm präsentiert wird: Vom Festivalklassiker „Die lange Nacht der fantastischen Geschichten“ in Bad Schönau (18. Juni) und Schwarzenau (15. Juni), dem legendären „Story Dinner“, nis zum „Der Genussvolle Blicke Tag“ mit Musik (bei freiem Eintritt und für die ganze Familie!). Wie immer ganz wichtig sind die „Matineen“ für die Kinder und Jugendlichen. Der krönende Abschluss findet am Sonntag, 19. Juni, von 13.30 bis 19.30 Uhr beim großen Fest im fabelhaft!en Dorf in Bad Schönau (Sconarium, Musikpavillon und Buchbühnen im Kurpark) – dank NÖN bei freiem Eintritt.

www.fabelhaft.at