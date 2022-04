Kabarett und Comedy auf der Donaubühne Tulln

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Kabarett, Comedy und viel Musik

Besucher können die Künstler fast hautnah erleben, denn dank einer Vorschüttung sind rund 400 zusätzliche Plätze direkt vor der Bühne entstanden. Im Musikbereich stehen grandiose Konzerte auf dem Programm, auf die das Publikum teils schon seit zwei Jahren warten muss: Rainhard Fendrich, Hubert von Goisern, Angelo Kelly sowie Peter Kraus werden mit ihren jeweiligen Bands für Begeisterung sorgen. Dazu gesellen sich noch die Kult-Blasmusiker von Mnozil Brass. Den Sonnenuntergang bei bester Musik und einem kühlen Drink genießen – entspannter kann man einen Sommerabend an der Donau kaum verbringen. Heuer spielen außerdem bei freiem Eintritt: Stadtkapelle Tulln, Skolka, Buntspecht, Meena Cryle & The Chris Fillmore Band, The Solomons und viele mehr.

Mehr Infos und Programm: www.donaubuehne.at