Es wird Herbst im Schlosspark Grafenegg, und darauf deuten nicht nur die ersten bunten Blätter hin, sondern auch der Start der Schlossklänge-Saison, die am Samstag, 25. September, vom Tonkünstler-Orchester im Auditorium eröffnet wird. Das weitere Programm bis zum Jahreswechsel spannt den Bogen von Mozarts großer g-Moll-Symphonie über Tschaikowskis „Nussknacker“ bis zum Silvesterkonzert. Weiters stehen 2022 Tschaikowskis Violinkonzert, Brahms‘ „Deutsches Requiem“ und weitere Werke am Programm. Zu den Solisten des Zyklus zählen Fazıl Say, Christina Landshamer, Raphaela Gromes, Alena Baeva, Caroline Melzer und Akiko Suwanai.

Carolin Emcke wird zudem am Karfreitag über den Wert der Stille sprechen. Beschlossen werden die Schlossklänge mit der Sommernachtsgala am 23. Juni, die auch den Auftakt zur Open-Air-Saison am Wolkenturm bildet. Ergänzt wird das Programm durch zwei Kammermusikkonzerte.

Infos: www.grafenegg.com