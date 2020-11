Niederösterreichs Wirtschaft steht vor der größten Herausforderung seit dem 2. Weltkrieg. Die Coronakrise hat zu einem starken Wirtschaftseinbruch und hoher Arbeitslosigkeit geführt.

Welche Ideen und Konzepte gibt es, um die Betriebe und den gesamten Wirtschaftsstandort aus dieser Krise zu führen? Was kann das Land Niederösterreich tun, was können die einzelnen Betriebe dazu beitragen?

Waldviertler Unternehmer können sich in einer digitalen Diskussion am Mittwoch, 11. November, um 17:30 Uhr mit ihren persönlichen Anliegen an Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger wenden.

Meldet euch an zur Diskussionsrunde. Alternativ könnt ihr euer Anliegen auch per E-Mail oder als Kurzvideo schicken.

So könnt ihr euch anmelden:

Telefonisch: +43 50 8021 1318

Per E-Mail: chefredaktion@noen.at

11. November, 17:30 Uhr