Viel Spaß mit 4K bei der Ybbsiade

Dauerbrenner sind bei der Ybbsiade, die von 1. April bis 30. April in Ybbs an der Donau wieder über die Bühne geht, genauso zu sehen und zu hören wie jede Menge Premierengäste. Dazu zählen unter anderem Viktor Gernot, die Science Busters, Joesi Prokopetz, Monika Gruber, Alfred Dorfer, Maschek, „The Gentlemen of Swing“, die Band „I.reen“ und viele mehr.

Mehr Infos und Programm: www.ybbsiade.at.