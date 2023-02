Goldener Hahn 2023: Die Einreichphase für den Landeswerbepreis läuft!

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Der niederösterreichische Landeswerbepreis prämiert ausgezeichnete Werbung und steht damit für mehr Wertschätzung von kreativen Leistungen sowie Qualität in der Kommunikationsbranche. Die Kreativsten werden in diesem Jahr in den Kategorien Audio, Bewegtbild, Event, Dialog-Marketing, Digital, Grafik Design, Out of Home, POS | Messebau, Verpackungsdesign, Public Relations, Print, Eigenwerbung und Kampagne ausgezeichnet. Besonderes Augenmerk wird in diesem Jahr auf der optimalen Wahl einer einzigartigen Typografie liegen.

AD:CETERA: Noch kreativer, noch lauter, noch mehr

Der Goldene Hahn kräht im neuem typografischen Federkleid: AD:CETERA – umgangssprachlich “etc.” oder“ et cetera” – bedeutet so viel wie „und noch mehr“. AD:CETERA steht sinnbildlich für die nie endende und aufblühenden Kreativität der niederösterreichischen Werbebranche und für die Weiterentwicklung von Ideen.

Die reguläre Einreichungsphase begann am 27. Jänner 2023 und läuft bis 23. Februar 2023. Für diesen Zeitraum liegen die Einreichgebühren bei 59,- Euro (zzgl. 20 Prozent MwSt.). Für alle Last-Minute Einreichungen zwischen 24. Februar und 3. März 2023 liegen die Einreichgebühren bei 79,- Euro (zzgl. 20 Prozent MwSt.).

Die eingereichten Projekte werden im Rahmen einer zweistufigen Jurierung bewertet. Zuerst wählt die Online-Jury über einen Zeitraum von mehreren Wochen fünf Nominierte aus den 13 Kategorien aus. Am 21. April 2023 tagt die Fachjury, um die Gewinner zu ermitteln.

Der große Verleihungsevent des „Goldenen Hahn 2023“ findet am Dienstag, 20. Juni 2023, statt.

Jetzt einreichen unter: www.goldenerhahn.at/einreichen/