Salonorchester Wolfgang Ortner zu Gast in St. Pölten

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Wann entstand eigentlich das Musical und welche Musicals und Operetten waren die ersten, die bekannt wurden? Unter dem Motto „Wie alles begann ...“ hören und sehen Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 7. Mai, um 17 Uhr in den Stadtsälen in St. Pölten Highlights aus den Anfängen der Operette und des Musicals. Es spielt das Salonorchester Wolfgang Ortner unter der Leitung von Lorenz C. Aichner, die Solisten sind Alexandra Reinprecht, Juliette Khalil, Jörg Schneider, Andreas Lichtenberger und Kurt Alois Kind.

Zu hören sind unter anderem: Ouvertüre zu Orpheus in der Unterwelt von Jacques Offenbach, aus dem Bettelstudent von Carl Millöcker „Ach, ich hab sie ja nur auf die Schulter geküsst“, aus dem Mann von La Mancha „The Impossible Dream“, Arien aus Kiss me Kate, My Fair Lady und Der Vogelhändler. Karten gibt es unter info@freunde-der-operette.at oder in der Buchhandlung Schubert in St. Pölten. Info: www.freunde-der-operette.at