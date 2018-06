Beraten lassen kann man sich in der „Landwirt-Halle“ Halle 12 und der Tierhalle. Halle 10 (Wieselburger Halle) ist ganz den Familien gewidmet. „okidoki auf Tour“ bringt Spielstationen, Animationsaktivitäten usw. mit.

Neue Entwicklungen im Technikbereich lassen sich in der „future-world“ entdecken. Zudem gibt es eine Leistungsschau des Bundesheeres. Ein wichtiger Schwerpunkt sind Forstwirtschaft und Forsttechnik. Und: Im tierischen Bereich steht die Rinderzucht im Zentrum. Es gibt Vorführungen in der Tierhalle … Und: Bieranstich ist am 27. Juni.

www.messewieselburg.at