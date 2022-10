15. November: St. Pöltner Fest für den Landespatron wird wieder wild

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Wild geht's zu am 15. November ab 14 Uhr. Denn einmal mehr wird Innenstadt draußen zur Bühne für Geselligkeit, kulinarische Schmankerl und gute Unterhaltung.

Leopoldi Markt rund ums Rathaus, Lilienfelder Jagdhornbläser, Schnitzkunst

Die wilde Leopoldifeier steht kulinarisch wieder im Zeichen von Wein & Wild. Beim kleinen, aber feinen Leopoldi Markt von 14 bis 19 Uhr draußen rund ums Rathaus sind zudem auch das Traisen- und das Dirndltal und deren Hoheiten zu Gast in der Innenstadt. Weiters mit dabei: Siwis Sanddorn, Bio Pichler oder Käseprodukte aus Maria Taferl. Musikalisch unterhalten die Lilienfelder Jagdhornbläser. Das Wilde Leopoldi Menü begleitet uns kulinarisch die ganze Woche in ausgesuchten heimischen Gastronomiebetrieben. Die Kunst des Drechslerhandwerkes wird am Riemerplatz gezeigt.

Foto: Tanja Wagner

Inszenierter Stadtspaziergang, Oldtimer -Traktoren und mehr

Bei einem inszenierten Stadtspaziergang auf den Spuren des Landespatrons erleben die Teilnehmer die Stadt- und Landesgeschichte wild und hautnah – Start ist um 14.30 Uhr vor dem Tourismusbüro. Mitten in St. Pölten können außerdem Traktoren-Oldtimer bestaunt werden. Gegen 17 Uhr gibt es eine Traktorenfahrt durch die Innenstadt.

Foto: Tanja Wagner

Ein Fest für alle Leopoldinnen und Leopolds

Gastwirt Leo Graf, Notar Leo Dirnegger, Reiseprofi Leopold Schreylehner, Unikat Leo Zant und Immo-Chef Leo Pasteiner feiern traditionell beim „Wilden Leopold“ den Namenstag und bereichern die Modenschau als Models. Kooperationspartner ist auch die NÖN mit Hauptstadtwinzer Rudi Hoffmann.

Offizieller Empfang vor dem NÖN-Haus mit Bürgermeister & Dirndlkönigin

Eingeleitet von den Lilienfelder Jagdhornbläsern eröffnet um 16.30 Uhr Bürgermeister Matthias Stadler den offiziellen Leopoldiempfang. Es moderiert Reinhard Mlnarik, mit dabei ist Dirndlkönigin Anna-Lena Moser. Anschließend rattern wieder die Oldtimer-Traktoren mit den Gästen durch die Innenstadt.

Foto: Tanja Wagner

Modisch durch die Nacht – Martina Reuter mit Buchpräsentation, Modenschau & Abendeinkauf

ORF Stylingexpertin Martina Reuter präsentiert um 17.30 Uhr ihr neues Buch.

Um 18.30 Uhr startet dann der schon traditionelle „Wilde Leopoldiausklang“ auf dem Riemerplatz. Die „wilde Modenschau“ mit herbstlichen Kollektionen von Gössl, Casa Moda und Jones, in Szene gesetzt von bekannten Menschen der St. Pöltner Innenstadt, wird begleitet und umrahmt von den Lilienfelder Jagdhornbläsern und moderiert von ORF Radio NÖ Nachrichtensprecherin Birgit Zeiss-Brammer. Wild aufgekocht wird hier unter anderem mit Kesselgulasch und Bier von Parzer & Reibenwein. Abends darf dann rundherum bei den R-lern gemütlich eingekauft werden.

Foto: wilder Leopold

Heimatverbundenheit & Brauchtum

Karin Schreylehner hat die Leopoldfeier für die Marketing St. Pölten GmbH auch heuer wieder koordiniert: „Es ist mir ein Anliegen, den niederösterreichischen Landespatron in der Landeshauptstadt zu ehren und sein Wirken nicht zu vergessen. Der Hl. Leopold war Gründer einiger Klöster und als Wohltäter bekannt.

Foto: Tanja Wagner

Er galt auch als Förderer der Bildung. Deshalb möchte ich Heimatverbundenheit, Brauchtum und ein tolles Fest mit Tradition in unserer barocken Hauptstadt zum Ausdruck bringen. Feiern, einkaufen oder einfach die Seele baumeln lassen …“