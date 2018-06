Winnetou, Old Shatterhand und Sam Hawkens wollen dem skrupellosen Grinley, genannt „Der Ölprinz“, das Handwerk legen … Im Sommer bringen die Winnetou-Spiele Wagram den „Ölprinz“ auf die Bühne. Mit viel Humor und Dramatik. Und noch mehr Pyrotechnik. Auf die Besucher warten verwegene Ritte, stimmungsvolle Musik, tolle pyrotechnische Effekte, 60 Mitwirkende und 18 Pferde. Als Neuheit wird auch ein Cancan-Tanz gezeigt, in historischen Kostümen. Los geht’s mit Sam Hawkens & Co. am 28. Juli. Bis 26. August wartet dann ein temporeiches, humorvolles, dramatisches Stück auf die Zuschauer.

Mehr Infos und Karten: 0676/6673231, info@winnetouspiele-wagram.at

www.winnetouspiele-wagram.at