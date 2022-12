Aktion "Skikids" war wieder ein Erfolg

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Die „Skikids“ waren am Wochenende in neun Skigebieten – Lackenhof am Ötscher, Karlstift, Mönichkirchen, Puchberg am Schneeberg, St. Corona/Wechsel, Hollenstein, Annaberg, am Hochkar und am Jauerling – unterwegs. Das Erfolgsprojekt von Sportland Niederösterreich hat somit wieder rund 800 Kindern aus NÖ im Alter von fünf bis zwölf Jahren die ersten Schritte im Ski- und Snowboardsport ermöglicht. Die Aktion wurde heuer bereits zum 16. Mal realisiert. Weit mehr als 10.000 Kindern konnte so der Einstieg in den Wintersport ermöglicht werden. Die Euphorie für den Wintersport wird auch bei den FIS Damen Skiweltcup-Rennen am Semmering zu spüren sein. „Der Damen Skiweltcup ist krönender Abschluss für das Sportjahr und hat eine große Bedeutung für unser Bundesland“, freut sich Landesrat Jochen Danninger auf die Rennen am 27., 28. und 29. Dezember.