Das Lastkrafttheater bringt mit seiner einzigartigen Bühne das Lachen in die Gemeinden Niederösterreichs: Der Zauber der Komödie findet vor der eigenen Haustüre statt und erlaubt dem Publikum aus dem Alltag zu entfliehen und in seiner Heimatgemeinde Volkstheater im besten Sinne zu erleben.

Durch dieses Konzept, das österreichweit seinesgleichen sucht, ist das Lastkrafttheater das CO2- ärmste Theater überhaupt, da die Besucher keine weiten Entfernungen zurücklegen müssen, sondern Kultur direkt auf dem Hauptplatz ihrer Heimatgemeinde genießen können. Das Lachen und die Komödie kommen in die gewohnte Umgebung der Menschen und damit direkt in ihr Herz. Der LKW wird so zum kulturellen Nahversorger und für die Besucher ist das einzigartige Spektakel, das bereits mit der Ankunft des LKWs beginnt, vollkommen GRATIS.

Lastkrafttheater bedeutet aber auch, unterschiedlichste Menschen zusammen zu bringen und Orte der gesellschaftlichen Begegnung zu schaffen: Während dem Besuch des Lastkrafttheater-Trucks soll das Publikum bewusst entschleunigen, Menschen sollen zusammenkommen und miteinander sprechen. Das Lastkrafttheater bietet also auch eine Plattform, auf der gesellschaftlicher Austausch stattfindet.

Besonders freut die beiden Initiatoren des Lastkrafttheaters, dass sie heuer mit Carlo Goldoni einen der bekanntesten italienischen Theaterautoren und Vertreter der Comedia dell‘Arte mit im Gepäck haben, der wie kein anderer für Unterhaltung und gute Laune steht. Goldonis wunderbare Verwechslungen und die bekannten, humorvollen Pointen befeuern das Komödienkarussell, das wir Ihnen mit bekannten italienischen Songs servieren.

Erleben Sie das Spektakel, erfreuen Sie sich an regionalen Schmankerln und nehmen Sie am spontansten Volksfest Österreichs teil- Direkt vor Ihre Haustüre geliefert!

Treten Sie näher, treten Sie ein, lassen Sie sich vom Lastkrafttheater einen wunderbaren Abend bereiten und erleben Sie den urkomischen Lachschlager garniert mit viel Musik!