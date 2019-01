„Die Schule des Zuhörens“ ist ein Erzählvortrag. In 60 Minuten schafft es Folke Tegetthoff, Menschen für etwas zu begeistern, das in unserer lauten, hektischen Welt in Vergessenheit gerät: Zuhören. Von 8. bis 12. April sowie von 24. bis 26. April vergibt das Festival der Geschichten „fabelhaft !NIEDERÖSTERREICH“ insgesamt 20 „Schulen des Zuhörens“ mit Erzähler Folke Tegetthoff.

In Kooperation mit dem Land NÖ, der NÖ Versicherung und der NÖN. Bewerben können sich Institutionen aller Art: Bildungseinrichtungen, Elternvereine, Vereine, Unternehmen, Bibliotheken, etc. (Teilnehmerzahl bei Schülern: max. 50 Schüler, bei Erwachsenen unbegrenzt)

Bewerbungen bis zum 25. Jänner mit einer Begründung, warum Sie einen Workshop gewinnen möchten, an: Carina Greiner, office@storytellingfestival.at

Infos: www.storytellingfestival.at