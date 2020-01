Folke Tegetthoff schafft es in nur 60 Minuten, Menschen für etwas zu begeistern, das in unserer lauten und hektischen Welt immer mehr in Vergessenheit gerät: das Zuhören!

Workshop gewinnen? So geht's!

Mit dem Schriftsteller und Erzähler gibt es nun 20 gratis „Schule des Zuhörens“-Workshops zu gewinnen! In seinem Erzählvortrag verknüpft er Theorie und Praxis. Er berichtet von verblüffenden Tatsachen über das Ohr und entführt mit seinen Geschichten gleichzeitig in eine wunderbare Welt: in die des Hörens. Bewerbungen von Institutionen aller Art wie Bildungseinrichtungen, Elternvereine, Vereine, Unternehmen, Bibliotheken oder Volksschulen (dritte und vierte Klasse) werden bis 24. Jänner entgegengenommen. Ein Mail, warum man den Workshop gewinnen möchte, an christina@storytellingfestival.at genügt.

www.storytellingfestival.at