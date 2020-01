Kulturstadtrat Franz Piribauer zu dieser außergewöhnlichen Ausstellungsidee: „Wir fragen Wiener Neustädterinnen und Wiener Neustädter jeden Alters nach ihrem Blick auf die Stadt. Was verbinden wir mit dem Ort, an dem wir leben? Was ist für uns typisch für die Stadt? Welches Ereignis dürfen wir nicht vergessen? Welche Menschen sollen in Erinnerung bleiben? Welche Musik, welchen Ort, welchen emotionalen Moment holen wir vor den Vorhang und erinnern uns gemeinsam daran? Die Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, uns ihre Ideen zu den einzelnen Ereignissen zu schicken.“

Die Ideen und Beiträge werden bis zum 15. Februar 2020 gesammelt und gesichtet. 20 davon werden dann im Rahmen der Sonderausstellung in Szene gesetzt.