Kabarettprogramm vom Feinsten bis zum 29. April

Die 34. Auflage der Ybbsiade bringt wieder ein bunt gemischtes Kabarettprogramm ins Mostviertel. Bis zum 29. April wird noch einiges geboten: „R.ock I.n P.eace – in Memoriam of the Superstars“ Martin Böhm, Sheila Fernandez und Stella Jones werden die Stadthalle rocken. Lizzy Aumeier wird für Dauerlacher sorgen, ebenso wie Dirk Stermann, der erstmals Solo in Ybbs zu sehen ist. Stargäste wie Malarina und Erwin Steinhauer werden sehnsüchtig erwartet. Peter & Tekal sinnieren im Rahmen ihrer NÖ-Premiere über die Wechselwirkungen des Lebens. Für Unterhaltung bestens gesorgt ist beim Klima-Kabarett von und mit Hans-Peter Arzberger, bei der Quetschwork-Family oder bei Dr. Bohl.

Kostenlos zu besuchen ist das Lastkrafttheater mit der NÖ Premiere. Infos: www.ybbsiade.at.