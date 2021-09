Heuer mussten sich die Kandidaten erstmals per Video für die Talentshow bewerben. Wer mit dem Video punkten konnte, wurde zum Casting eingeladen. Dieses ging in Hollabrunn traditionell in der Raiffeisenbank über die Bühne. Die Aufregung bei den wartenden Teilnehmern war sichtlich groß.

Unter allen Bewerbern schaffte es Sandra Kotrba in die nächste Runde. Die 41-jährige Kandidatin überzeugte gesanglich gleich mit drei Hits: „Ja“ von Silbermond, „Wish you were here“ von Rednex und „Fieber“ von Helene Fischer. „Du bist unglaublich sympathisch“, schwärmte Moderator Andy Marek für die Weinviertlerin.

Mit dem Ticket geht es für die Alberndorferin am 25. Oktober zur Show nach Mistelbach. Für die Sieger kommt es am 6. November anschließend in Hollabrunn zum Weinviertel-Finale, bevor es Mitte November zum Landesfinale geht.