„NÖN sucht das größte Talent“ heißt es auch wieder dieses Jahr, wenn Andy Marek in ganz NÖ jungen Talenten begegnet.

Egal ob Sänger oder Tänzer, Akrobat oder Musiker, Magier, Jongleur oder Kabarettist … alle Talente des Landes sind aufgerufen, bei „NÖN sucht das größte Talent“ presented by Andy Marek mitzumachen.

Die Castingtermine laufen von Ende März bis April in den Raiffeisenbanken. Wer sich diese Chance nicht entgehen lassen will, braucht sich nur anzumelden: per E-Mail an talent@noen.at oder auf www.facebook.com/DasGroessteTalent.

Für die Besten geht es dann weiter in die Bezirks- und Regionalausscheidungen. Im Finale geht es um 5.000 Euro.