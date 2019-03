Junge Talente begeisterten bei den ersten Castings .

Beim "NÖN sucht das größte Talent"-Casting in St. Valentin begeisterte das Duo Theresa Schönauer und Jonas Froschauer und sichert sich damit einen Platz für die nächste Runde! In Amstetten schaffte Singer und Songwriter Markus Popp den Sprung in die Show im CC Amstetten.