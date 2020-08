Mit der Steirischen in die Live-Show .

Die NÖN sucht das größte Talent machte am Donnerstag in der Raiffeisenbank Wieselburg Station. Das Casting für den Scheibbser Bezirk stand am Programm. Mit dabei die zwölfjährige Nicole Wurzer-Koch aus Scheibbs, die mit ihrer Steirischen Andy Marek überzeugte und sich so ihr Ticket für die Live-Show in Amstetten Ende September sicherte.