Insgesamt elf Teilnehmer stellten sich vergangenen Mittwoch bei der Vorrunde im Bezirk Neunkirchen und Wiener Neustadt der Jury von „NÖN sucht das größte Talent“ in der Merkurcity.

NÖN-Talente in Final-Show .

Nach über 24 Castings mit 800 Teilnehmern aus ganz Niederösterreich werden die sechs Gewinner der Vorrunde beim Niederösterreich Süd Finale in der SCS antreten. Die besten Drei, die sich dort durchsetzen können, ziehen weiter ins Finale am 28. Juni in Grafenwörth. Zu gewinnen sind dort 5.000 Euro.

Elisa Ferstl (15) aus Wiener Neustadt trug ihre Eigenkomposition „Recognise me“ vor und begleitete sich selbst am Keyboard. Lilian Scherzer (18) aus Neunkirchen sang „Love on the Brain“ von Rihanna. Das Duo Katharina Zainzinger (28) aus Wiener Neustadt und Tom Meindl (47) aus Baden sorgte für tolle Stimmung mit „Jackson“ von Johnny Cash und June Carter Cash und begleiteten sich mit Ukulele und Gitarre.

Jennifer Brandstetter (29) aus Bad Fischau bewegte das Publikum mit „Eiserner Steg“ von Poisel. Michael Horvath (17) aus Wiener Neustadt sang und spielte „Perfect“ von Ed Sheeran auf der Gitarre. Linda Colak (23) gab „Wenn ich tanzen will“ aus dem Musical Elisabeth zum Besten. Leider nicht weitergekommen sind: Patricia Seidl (18) aus Wiener Neudorf mit „This is me“ aus The Greatest Showman, Madeleine Brandner (28) aus Ternitz mit „An Angel“ von Sarah McLachlan, Melanie Matzenberger (17) aus Föhrenau mit „I dreamed a dream“ und Nico Albrecht (18) aus Winzendorf mit „Stars“ ebenfalls aus Les Miserables. 60% der Endwertung wurden von der Jury entschieden, die restlichen 40% bestimmten die Fans.