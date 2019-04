„Das war ein richtig lässiges und schönes Casting“ meinte Andy Marek dazu. Gemeinsam mit seinem Sohn Lukas und Tourleiter Thomas Breit begrüßte Marek Teilnehmer aus dem Gmünder Bezirk mit vorwiegend „großem Potenzial für mehr“.

Nicht nur in Gmünd wurden am Montag Talente gesucht. Auch in Waidhofen/Thaya und Zwettl zeigten viele Musiker, was sie drauf haben. Im Video könnt ihr euch selbst von den Talenten überzeugen:

Fünf Teilnehmer dürfen beim Regionalentscheid am 17. Mai im Gmünder Palmenhaus mit den Teilnehmern aus den Bezirken Waidhofen und Zwettl um den Einzug ins Waldviertelfinale rittern: Valentina Mager, Sara Ertl, Selina Tauber, Annalena Benkner und Tobias Filler.