Sieben Kandidaten kamen in der ersten Runde in Mödling weiter.

Einem Festival der Stimmen kam am Montagabend das Casting für den „Die NÖN sucht das größte Talent“-Wettbewerb im Raiffeisen Forum in Mödling gleich. Mastermind Andy Marek freute sich, von den acht Startern (darunter ein Duo) gleich sieben die (Aufstiegs-)Urkunde überreichen zu können. „Der Abend hier war richtig leiwand“, lobte er alle Teilnehmer.

Diese 7 Talente haben es in die nächste Runde geschafft:

Und er machte deutlich, dass die Tickets für das Bezirksfinale nicht leichtsinnig verschenkt werden. „Wir hatten schon Castings, bei denen von 16 Teilnehmern nur einer weitergekommen ist.“ Für Kevin Schwarz und Tobias Hornik-Steppan aus Mödling, Paul Perjul, Emmanuella Aloba aus Maria Enzersdorf, Sabrina Zettl & Sarah Leidl (Duo aus Wiener Neudorf), Luna Gehart aus Hinterbrühl und Christian Zak aus Wien geht’s am 3. Mai in der „Feuerwehr-Scheune“ in Unterwaltersdorf weiter.