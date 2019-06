Ende März starteten die ersten Castings und seitdem haben zahlreiche Talente gezeigt, was sie drauf haben und die Jury immer wieder zum Staunen gebracht.

Jetzt ist es soweit und die besten Talente der Vorrunden stehen beim Landesfinale von NÖN sucht das größte Talent auf der Bühne.

Seid dabei und feuert eure Favoriten an! Der Gewinner erhält 5.000 Euro! Das Landesfinale findet am Donnerstag, den 27. Juni, um 20:00 Uhr im Haus der Musik in Grafenwörth statt.