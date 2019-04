„Die NÖN sucht das größte Talent“ geht heuer in sein zehntes Jahr. Aus Bruck schafften es zwei Teilnehmer in die nächste Runde.

Die Aufregung war groß – sowohl bei den Kandidaten als auch bei deren Familien und Freunden, die zum Casting für „Die NÖN sucht das größte Talent“ ins Finanzcenter der Raiffeisenbank mitgekommen waren. Insgesamt gab es heuer für die nunmehr zehnte Staffel von „Die NÖN sucht das größte Talent“ 715 Anmeldungen zu den Castings.

Letztendlich aufatmen konnten beim Casting in Bruck dann zwei junge Menschen, deren Talent abseits von Musik und Gesang liegt:

Der 22-jährige Brucker Benjamin Pointinger begeisterte die Jury mit seinen Zauberkünsten. Da staunten Talente-Magnet Andy Marek und Manuela Berger von der Raiffeisenbank nicht schlecht, als ihre zuvor handsignierten Spielkarten plötzlich zwischen ihren Zähnen zu einer verschmolzen. Die Jury war sich daher bald einig: Der stellvertretende Hofer-Filialleiter soll auch das Publikum bei der ersten diesjährigen Talentshow mit seinen Zaubertricks in seinen Bann ziehen.

Die ersehnte Urkunde gab es dann auch für die bald zehnjährige Petronellerin Jana Cencic. Den Juroren blieb der Mund offen, als die junge Dame auf dem Airrail Hoop ihre akrobatischen Künste demonstrierte. Sie wird also ebenfalls in der nächsten Runde auf der Bühne zu sehen sein und versuchen, sich gegen die anderen Talente, die aus den Castings in Schwechat, Mödling und Baden weitergekommen sind, zu behaupten. Stattfinden wird die große Show am 3. Mai in Unterwaltersdorf. Dort zählt dann die Meinung einer Profi-Jury 60 Prozent der Wertung. Über die restlichen 40 Prozent entscheidet die Meinung des Publikums, das für seine Favoriten voten kann. Die besten sechs Teilnehmer steigen dann ins Niederösterreich Süd Finale auf und dürfen darauf hoffen, dass sie es ins große Finale schaffen.

Fürs Erste heißt es aber einmal Mitfiebern für die „zwei tollen Talente“, so Marek, die es aus Bruck in die nächste Runde geschafft haben.

