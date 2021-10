Vier Damen und ein Herr traten beim Casting für "NÖN sucht das größte Talent" an - und alle schafften es, vor der Jury zu bestehen.

Sechsköpfige Jury traf Entscheidung

Andy Marek, Chef der erfolgreichen Veranstaltungsreihe, seine Frau Sabine und seine Tochter Katharina sowie Tour-Leiter Thomas Breit und Emir Türkmen bewerteten die Darbietungen gemeinsam mit Raiba-Mitarbeiter Alexander Mitteröcker. Ihren Spaß hatte auch Geena, die Hündin der Mareks, die sich ebenfalls alle Songs geduldig mit anhörte. Am Ende gab es grünes Licht für alle Anwärter.

Erprobte Talente wieder dabei

Der 43-jährige Autoverkäufer Johannes Emberger aus Tiefenfucha - er war in der Vergangenheit schon als Hannes Mühlböck mit dabei - machte den Anfang. Nach einer kleinen Textunsicherheit bei "Zam oid wean mit dir" (Edmund) legte er mit "Zefix" (Chris Steger) richtig los und sang sich in die Show. Ebenfalls bereits "Talentshow-erprobt" ist Franziska Schmelz (16). Die Dürnsteinerin setzte mit "Skin" (Rag'n'BOne Man) und "I'm Not The Only One" (Sam Smith) auf das richtige Pferd.

Multitalent beeindruckte alle

Mit den zahlreichen Sprachen, die sie spricht, beeindruckte Armita Shahin (11). Die Gföhlerin, die das Kremser Piaristengymnasium besucht, hat persische und holländische Wurzeln und beherrscht neben Deutsch auch Holländisch, Persisch und Englisch. Aktuell lernt sie gerade Französisch und Koreanisch. Letzteres überraschte Marek. "Weil ich die Musik dort, den ,K-Pop' so gerne mag", erkärte die junge Dame. Und singen kann sie auch! Sie hatte "Butter" (BTS) und "Talking To The Moon" (Bruno Mars) im musikalischen Gepäck.

Mit Ukulele auf der Bühne

Dass sie ihr Instrument, die Ukulele, perfekt beherrscht, bewies Elisa Kissler aus Krems-Stein. Die 15-jährige HLW-Schülerin legte ganz toll los und erfreute mit "Happy" (Pharrell Williams). Super drauf war sie dann bei "Rip Tide" (Vance Joy), mit dem sie sicher auch in der Show punkten können wird. Von den Philippinenstammt Kindergartenassistentin Eloisa Tengler (40). Die Mutter zweier Kinder versuchte ihr Glück mit "Love Of My Life" (Queen) und schmetterte ein "Hallelujah" (Alexandra Burke) in die Runde. Sie beeindruckte die Jury aber auch mit ihrem Humor.

Fahrplan bis ins Finale steht

Für das erfolgreiche Quintett geht es nun im Waldviertelbewerb am Freitag, 15. Oktober, 19.30 Uhr, im Horner Vereinshaus weiter. Dort qualifizieren sich sechs der zwölf Starter für den gemeinsamen Bewerb für Wald- und Weinviertel am Freitag, 5. November, 19.30 Uhr, im Stadtsaal Hollabrunn. Und wer diese Hürde schafft, ist schließlich beim großen Finale am Samstag, 13. November, im NV-Forum in der Messe Wieselburg dabei. Dort geht es um den Hauptpreis von 5.000 Euro. Bis dahin aber gilt für alle der olympische Gedanke: Nicht der Sieg zählt, sondern der faire Wettbewerb!