Besten drei NÖN-Talente aus dem Waldviertel stehen fest .

Das Waldviertel-Finale fand am Freitag in Horn statt. Dort glänzten die jungen Talente mit außergewöhnlich hoher Qualität. Die besten fahren jetzt zum Landesfinale nach Grafenwörth, das am 28. Juni stattfindet.