NÖN sucht das größte Talent startet in die nächste Runde!

Talente-Scout Andy Marek erzählt über die Chance, einem großen Publikum sein Können zu präsentieren.

NÖN: Wie lange gibt es „NÖN sucht das größte Talent“ schon?

Andy Marek: 2010 hatte ich die Idee, natürlich nach Vorbildern von DSDS oder Supertalent in Deutschland, dies hier in Niederösterreich umzusetzen. Nun können wir schon auf 13 sehr erfolgreiche Jahre zurückblicken und freuen uns auf die 14. Staffel. Es macht aber immer noch alles gleich viel Freude.

Was muss man tun, wenn manteilnehmen möchte?

Marek: Alle, die Interesse haben, melden sich auf NÖN.at/talent oder unter talent@noen.at mit Name, Alter, Adresse, Telefonnummer und dem jeweiligen Talent an. Ihr könnt auch gerne ganz unkompliziert eine Kostprobe eures Talents per WhatsApp an 0664/8169741 schicken.

Wann starten die Castingtermine?

Marek: Die Castings starten Anfang September und werden wieder in den Filialen der Raiffeisenbanken stattfinden. Die genauen Locations und Termine geben wir euch demnächst hier bekannt.

Wie läuft so ein Casting ab?

Marek: Wir sind wie schon erwähnt mit unseren Castings in den Raiffeisenbanken in Niederösterreich. Dort zeigt man für ein paar Minuten sein Talent und wird von einer Jury bewertet. Niemand muss nervös sein, die Juroren sind sehr professionell, aber vor allem nett und einfühlsam. Man bekommt auch gleich im Anschluss an das Casting die Information, ob man sich für eine Live-Show qualifiziert hat.

Wer kann hier mitmachen?

Marek: Eigentlich kann jeder mitmachen, der in irgendeiner Weise talentiert ist. Egal ob es sich um Sänger, Tänzer, Musiker, Akrobaten, Zauberer oder Kabarettisten handelt, man muss lediglich mindestens zehn Jahre alt sein. Nach oben hin gibt es keine Altersgrenze.

Sind die Castings öffentlich?

Marek: Nein, die Castings sind nicht öffentlich, aber man kann natürlich Familie oder Freunde mitnehmen, die müssen ja Daumen drücken. Sonst sind lediglich die Juroren mit dabei.

Was kann man gewinnen?

Marek: Es wird am Ende einen Sieger geben, der bekommt 5.000 Euro in bar. Aber eigentlich haben wir nur Gewinner, denn es gibt fast nichts Schöneres, als auf einer Bühne vor vielen Menschen zu zeigen, was man kann. Das haben mir in den letzten Jahren viele unserer Teilnehmer bestätigt. Man kann einfach Bühnenerfahrung und auch viel Selbstvertrauen für sein weiteres Leben gewinnen.

Was fällt dir zum Sieger des letzten Jahres ein?

Marek: Wir hatten 2022 eine Siegerin. Es war Marlene Wilfing aus Poysdorf. Als ich sie beim Casting gesehen und gehört habe, merkte ich, dass sie sehr talentiert ist. Sie hat dann in den Live-Shows ihr ganz großes Talent gezeigt und begeisterte nicht nur das Publikum, sondern auch die Juroren. Sie war eine würdige Siegerin!

Man sieht oft in anderen Castingshows, dass Teilnehmer kritisiert werden. Ist das bei euch auch so?

Marek: Natürlich sagen wir unseren Kandidaten, wenn etwas nicht so gut ist, aber wir haben in den letzten 13 Jahren keinen einzigen unserer Teilnehmer verletzt. Ganz im Gegenteil: Kritik kann oft helfen, man macht es vielleicht beim nächsten Mal besser.

Was wünscht du dir von „NÖN sucht das größte Talent 2023“?

Marek: Ich würde mich freuen, wenn wieder viele zu unseren Castings kommen und die Shows so erfolgreich ablaufen wie in den letzten Jahren.