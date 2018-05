Insgesamt sorgten 12 Beiträge für beste Unterhaltung bei den zahlreichen lautstarken und mitfiebernden Zusehern.

Den Aufstieg schafften schließlich die sechs Beiträge von:

Magdalena Ebner (Winklarn, 17) und Alina Bauer (Aschbach, 18) mit „Hit the road Jack“ von Ray Charles

Katrin Lindorfer (Ybbs, 20) mit “Dancing on my own” von Calum Scott

Alexander Eder (Neuhofen, 19) mit “Perfect” von Ed Sheeran

Jacqueline Ebner (Ybbs, 25) mit „Son of a preacher man“ von Dusty Springfield

Julia Hinterleitner (Gresten, 10) mit “Ein Geschenk” von Ewig und

Julian Oberleitner (Ferschnitz, 14) mit Klavierbegleitung von Lea Leonhartsberger mit „Dann kommt die Musik“ von Flowrag

Das Mostviertel-Finale findet am 15. Juni um 18 Uhr im Löwenpark in Melk statt. Mehr zu den Auftritten im CCA Amstetten lest ihr ab Dienstag in der aktuellen Ausgabe der NÖN.