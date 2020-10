Das CCA Amstetten war gestern Donnerstag Schauplatz einer grandiosen Live-Show von „Die NÖN sucht das größte Talent“. Zwölf Kandidaten beziehungsweise Gruppen aus den Bezirken Amstetten, Melk und Scheibbs gingen an den Start.

Ziel war der Aufstieg ins Mostviertelfinale, das am 24. Oktober in der Alten Bauhalle in Mank über die Bühne gehen wird. Dabei legte man natürlich größten Wert auf die Einhaltung der Coronavirus-Maßnahmen. Bei den fix zugewiesenen Sitzplätzen war ausreichender Abstand gegeben, beim Verlassen des Sitzplatzes musste eine Masken aufgesetzt werden.

Die jungen Künstler ließen sich von den all diesen Einschränkungen und den aktuellen Herausforderungen durch die Pandemie nicht beirren und begeisterten das Publikum mit ihren Gesangs- und Tanzeinlagen und ihren Fähigkeiten an diversen Instrumenten. Dazu gehörten die „Steirische“, das Piano, die Gitarre oder die Trompete. Zu hören gab es sowohl moderne Songs als auch Klassiker oder deutschsprachige Lieder.

3.590 Anrufe in 15 Minuten

Auch dank Moderator Andy Marek und Sohn Lukas, die zwischendurch immer wieder für beste Unterhaltung sorgten, blieb der Abend bis zum Schluss kurzweilig und abwechslungsreich. So richtig spannend wurde es dann nach dem letzten Auftritt. Das Ticket in die nächste Runde, das sechs Kandidaten beziehungsweise Gruppen winkte, vergab nämlich zu 60 Prozent eine fachkundige Jury. Zu 40 Prozent entschied ein Telefonvoting.

Die Jury bestand dabei aus CCA-Leiter Hannes Grubner, Musikproduzent und –experte Herwig Wagner, die ehemaligen NÖN-Talent-Siegerinnen Julia Frühauf und Vanessa Prinz, Musikschul-Lehrerin und Sängerin Hanna Kuntner, sowie Sabine Marek. Wie gut die Kandidaten ihre Anhänger und Angehörigen mobilisieren konnten, zeigte das Telefonvoting. Dort gingen binnen nur 15 Minuten sage und schreibe 3.590 Anrufe ein.

Nach langem Bangem konnten sich schließlich Thomas Ortner aus St. Valentin („Für immer ab jetzt“, 19), Celina Aschauer aus Waldhausen („A million dreams“, 13), Jakob Jungwirth an der Trompete aus Ferschnitz („You raise me up“, 12) und Nicole Wurzer-Koch aus Scheibbs mit ihrer „Steirischen“ („Polka-Medley“, 13) über den Aufstieg in die nächste Runde freuen.

Auch die jüngste Kandidatin, Tamina Berger aus Marbach (9 Jahre), überzeugte und sicherte sich mit ihrer Interpretation von „I steh auf Bergbauernbuam“ das Ticket für die große Show in Mank. Dabei begleitete sie sich sogar mit der E-Gitarre selbst und band das Publikum wie eine routinierte Bühnenperformerin gekonnt in ihre Show ein.

Und last but not least schaffte es die grandiose Amelie Zamarin aus Waidhofen/Ybbs ins Mostviertelfinale. Mit ihrem Auftritt und der Darbietung von „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman“ von der großen Aretha Franklin bescherte sie den Zuhörern Gänsehaut. Und machte sich mit dem mehr als verdienten Aufstieg wohl selbst das beste Geburtstagsgeschenk. Feierte sie doch genau am Tag der Show ihren 14. Geburtstag.