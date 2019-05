Jackson Frischauf hat es geschafft – der Kirchstettner ist bei „NÖN sucht das größte Talent“ eine Runde weiter. Mit rockigen Liedern überzeugte der 17-Jährige die Jury um Moderator und Rapid-Stimme Andy Marek. „Du gehörst einfach auf die Bühne“, zeigte sich Andy Marek begeistert und schickte den Kirchstettner, der mit seiner Gitarre auftrat und beim NÖN-Talent kein Unbekannter ist, eine Runde weiter.

Ebenfalls weiter ist die Langmannersdorferin Sandra Öllerer, die auf der Ukulele spielte. „Das Gesamtpaket stimmt bei dir einfach“, so Marek. Auf das Bezirksfinale darf sich auch die 17-jährige Elisabeth Schütze freuen, die mit ihrer tollen Stimme beeindruckte. Die St. Pöltnerin gab Lieder von Adele und Miley Cyrus zum Besten. Auch Larissa Schweighofer aus Hürm und Larissa Nemzet und Magdalena Lintenhofer aus Melk und Martinsberg, die gemeinsam mit „Read all about it“ auftraten, schafften es in die nächste Runde. Jüngste Teilnehmerin in der St. Pöltner Raiffeisenbank war die erst elfjährige Nicole Köberl – vor allem mit „Phänomen“ von Helene Fischer begeisterte sie Marek.

Etwas ganz Anderes präsentierte Nikolaus Nagl, der gebürtige Klosterneuburger zeigte mit Stand-up-Comedy auf und sorgte für Lacher mit seinen Erzählungen über sein Studium der Koreanologie. „Ihr seid alle wirklich großartig gewesen, ich freue mich schon auf eure Auftritte beim Bezirksfinale“, so Marek. Das Bezirksfinale findet am Freitag, 31. Mai, um 19 Uhr im St. Pöltner Traisenpark statt.