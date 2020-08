Mistelbach: Jury hatte keine Zweifel .

„Was du mit deiner Stimme machst, das ist schon beeindrucken!“ Talentescout Andy Marek war vom Gesang der 13-jährigen Nicole Steinbichler begeistert. Sie war eine von zwei Kandidaten, die sich am 11. August dem Casting zu „Die NÖN sucht das größte Talent“ in der Raiffeisenbank in Mistelbach stellten. Ein kleines Casting, drei Kandidaten hatten kurzfristig abgesagt und werden vermutlich an einem anderen Termin sich der Jury stellen.