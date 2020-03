Andy Marek über Video-Botschaft auf der Facebook Seite von NÖN sucht das Größte Talent (@DasGroessteTalent):

"Gleich zu Beginn möchte ich mich jetzt bei allen die sich zu unseren Castings angemeldet haben bedanken. Ich habe mich sehr gefreut, dass auch heuer wieder so viele bei die „NÖN sucht das größte Talent“ dabei sind.

Eigentlich ist alles bereit für unsere 11. Staffel, gäbe es da nicht die sehr schwierige Situation rund um das Coronavirus/COVID-19 und der damit einhergehenden Entwicklungen. Wir alle nehmen natürlich die präsentierten Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung und die damit verbundenen behördlichen Vorgaben sehr ernst und auch für uns hat die Gesundheit die höchste Priorität.

Daher werden wir jetzt einmal unsere Castings, die im Zeitraum zwischen 26. März und 6.April geplant waren, verschieben.

Mein Team und ich haben gestern begonnen alle, die sich für diesen Zeitraum zu einem Casting angemeldet haben, persönlich telefonisch zu kontaktieren und über die Verschiebung zu informieren.

In ca. drei Wochen, wir hoffen, dass sich die Situation dann verbessert hat, werden wir uns mit neuen Casting-Terminen melden.

Die geplanten Castingtermine nach Ostern lassen wir jetzt einmal noch so terminisiert. Auch die Anmeldemöglichkeiten online bleiben weiterhin aktiv. Sollte es auch hier dann zu Verschiebungen kommen, werden wir euch wieder informieren.

Wir wollen heuer wieder vielen jungen Menschen die Möglichkeit geben ihr Talent einem großen Publikum, auf tollen Bühnen, zu zeigen. Aber zuerst müssen wir schauen, dass wir in unserem wunderschönen Land diese so schwierige Situation mit dem Cornavirus in den Griff bekommen. Jetzt ist das Wichtigste den Anordnungen unserer Regierung Folge zu leisten und auf die Gesundheit zu achten. Ich wünsche euch alles Gute und schaut auf euch!"