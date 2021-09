Die NÖN sucht gemeinsam mit Andy Marek wieder das größte Talent Niederösterreichs. In der ersten Runde in Zwettl kamen zwei Gesangstalente weiter.

Die 16-jährige Elisa Trachsler aus Plessberg begeisterte mit „Drivers Licence“ von Olivia Rodrigo und „Rise Up“ von Andra Day. Viel Lob – und einen Verbesserungsvorschlag für die nächsten Auftritte – gab es dafür von Jury-Mitglied Andy Marek: „Du hast eine unglaublich kräftige Stimme, musst aber nicht immer annageln.“ Für die 16-jährige Schülerin des Zwettler Gymnasiums war es nicht der erste Auftritt: Sie stand auch in der Schule schon auf der Bühne. Nach der Matura möchte sie Psychologie oder etwas mit Musik studieren.

Ebenfalls eine Runde weiter ist Letizia Jank: Die 17-Jährige aus Niederstrahlbach begeisterte mit „Titanium“ von Sia (Marek: „Das war mutig, weil du es mit der Bruststimme gesungen hast“) und „Skinny Love“ von Birdy: „Das war ganz großes Kino“, zeigte sich die Jury einig. Auch sie möchte eine musikalische Karriere machen: Nach der Matura in der Mary Ward-Schule in Krems ist ein Studium in Gesangspädagogik geplant.

Nächste Station wartet bereits Mitte Oktober

Die nächste Station für die beiden Sängerinnen ist das Waldviertelfinale Mitte Oktober. Dabei treten die zwölf Talente aus dem Waldviertel an, sechs von ihnen kommen weiter. In den vergangenen elf Staffeln hat das Jury-Team 9.000 Kandidaten gesehen. „Es geht darum, ob man auf der Bühne performen kann“, erklärte Marek und: „Das ist richtig lässig mit euch.“