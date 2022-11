Diese Talente stehen im Halbfinale

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Aus dem Mostviertelfinale:

Birgit Edermayer

Paulina Steinlesberger

Lisa Wutzel

Laura Kiefer

Hannah Baumgartner

Julia Nikodim

Castingshow „NÖN sucht das größte Talent“ in Amstetten: Sechs sind weiter!

Aus dem Industrieviertelfinale:

Marie-Solange Schantl

Anastasia Krstic

Karin Klinkhardt-Lipp

Jenny Nagl

Maya Florentina Filimon

Jana Zettauer

Amelie Ricca

NÖN Talentesuche Top-Niveau beim Industrieviertelfinale

Die KandidatInnen aus dem Mostviertel treten gemeinsam mit den Talenten aus dem Industrieviertel am 11. November in St. Pölten beim Halbfinale gegeneinander an.

Aus dem Waldviertelfinale

Marlene Fehringer

Judith Blaim

Magdalena Hahn

Duo „HerzensMusik“ Carina Reischer und Johanna Krottendorfer

Adriana Fabiani

Emilio Brumbach

Horn NÖN sucht das größte Talent: Einzug ins Halbfinale

Aus dem Weinviertelfinale:

Janine Ruhdorfer

Georg Dotsenko

Emilia Gesselbauer

Vanessa Weissenberger

Anne Rosner

Marley Wildthing

Lisa Fletzberger

NÖN Talenteshow Mistelbach: Sieben Stimmen für das Halbfinale

Die Talente aus dem Wald- und Weinviertelfinale treten am 5. November in Hollabrunn beim Halbfinale gegeneinander an.

Die Sieger aus den beiden Halbfinales ziehen dann ins große Finale ein. Die Show findet am Freitag, 18. November um 19:30 Uhr im Atrium in Tulln statt. Seid auch ihr live dabei und votet für eure Favoriten!