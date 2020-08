Zehn Mal wurde gesungen, einmal gab's Akrobatik an der Pole-Stange. Und Applaus für alle Kandidatinnen und Kandidaten, die den Weg nach Mödling genommen haben. "Ihr habt alle das Zeug zum Talent und die Berechtigung, auf der Bühne zu stehen", lobte Andy Marek. In der nächsten (Ausscheidungs-)Runde versprach er "keine Miniplayback-, sondern eine lässige Liveshow". Das Finale findet heuer im November in Wieselburg statt. Luna Gehart aus Hinterbrühl, im Vorjahr Industrieviertel-Finalistin, schaute ebenfalls vorbei. Nicht, um sich dem Casting zu stellen, sondern Andy Marek ihren ersten eigene Song zu präsentieren.

Die Aufsteiger:

Carina Oschlejschek, 30, Günselsdorf (Bezirk Baden), Poledance

Paul Perjul, 19, Maria Enzersdorf, Gesang

Hannah Hruska, 12, Maria Enzersdorf, Gesang

Kevin Schwarz, 26, Mödling, Gesang

Zoe Spitzer & Leoni Buchner, je 13, Deutsch Brodersdorf (Bezirk Baden), Gesang

Sarah Winter, 18, Wien-Liesing, Gesang

Edita Cakor, 8, Wien-Floridsdorf, Gesang

Jessica Windisch, 18, Kittsee, Gesang

Selina Wiedenhofer, 17, Kaltenleutgeben

"Leider nein" hieß es dieses Mal für Eva-Maria Mairhofer, 49, aus Ramsau (Bezirk Lilienfeld) und Giuliana Enne, 18, aus Brunn am Gebirge, beide Gesang.