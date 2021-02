Im August 2020 meldeten sich über 800 junge Menschen zu unseren Castings. Die besten 96 Talenten schafften es in die Liveshows, und 12 Talente schafften den Sprung in das große Finale. Leider konnte das Finale corona-bedingt bisher nicht wie gewohnt stattfinden. Am 20. Februar soll es aber endlich soweit sein!

Die besten 12 Kandidaten, werden im großen Finale am 20. Februar um 17:00 live performen und auch ihr könnt via Livestream dabei sein. Wir halten uns natürlich ganz streng an alle Hygiene- und Sicherheitsvorschriften.

Die Show wird übertragen unter: www.noen.at/talent!