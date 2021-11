Vierzehn Talente geben am 13. November ihr Bestes

Eine große Bühne, tolles Ambiente, wunderbares Licht, perfekter Ton, ein sehr schönes Bühnenbild und einen super Show Ablauf – das ist den vierzehn Finalisten von „NÖN sucht das größte Talent“, die aus über 800 Teilnehmern gewählt wurden, bei ihrem großen Landesfinale am Samstag, 13. November, um 19.30 Uhr in der großen Messehalle in Wieselburg garantiert. Das Finale wird live auf NÖN.at/talent übertragen. Sie werden singen, tanzen und ihr musikalisches Talent beweisen.

Jeder Anruf zählt!

„Die Gesamtwertung setzt sich im Finale aus 70 Prozent Fachjury und 30 Prozent Anrufe zusammen“, informiert dazu Andy Marek, der die Werbetrommel rührt, für die Teilnehmer anzurufen und via Livestream mitzufiebern.

Den Livestream findet ihr ab Samstag hier auf NÖN.at!

