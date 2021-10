NÖN-Talent 2021 in Amstetten: „Es geht in die nächste Runde“

Auf die Frage „Was ist denn dein Talent“ bekommt Sänger und Moderator Andy Marek oft zu hören: „Keine Ahnung, eigentlich bin ich gar nicht begabt“. Dennoch lässt er sich bei „NÖN sucht das große Talent“ bereits zum 12. Mal überzeugen, dass es unzählige, unentdeckte Talente in Niederösterreich gibt. Die Jury, bestehend aus Isabella Trimmel-Hametner, Constance Huber, Vanessa Prinz, Georg Edlinger, Herwig Wagner und Hanna Kuntner, entschied gemeinsam mit den Fans aus neun Kandidaten, wer zum Finale am 13. November antreten darf.

Der Gewinner des Landesfinales darf sich über 5.000 Euro freuen. 12 Minuten hatten Freunde, Familie und Fans Zeit für ihren Favoriten zu voten. Es kamen über 3.000 Anrufe herein und diesmal kamen sogar 5 Teilnehmer weiter, da der vierte Platz ex aequo belegt wurde. „Das hier ist kein Karaoke, keine Mini Playback-Show“, beteuert Andy und er behielt Recht, denn die Teilnehmer trieben mit ihren gefühlvollen Darbietungen manch Zuschauern Tränen in die Augen und Kribbeln am Körper. Auch Andy stand einmal vor einer Jury beim Songcontest und hatte damals vor lauter Nervosität seinen kompletten Text vergessen. Paulina Steinlesberger aus Neuhofen an der Ybbs legte mit ihrer Songauswahl Payphone von Maroon 5 einen grandiosen Auftritt hin.

Anmeldung zum Newsletter

Leider reichte es dann doch nicht ganz für die nächste Runde. Thomas Breit überreichte das Kuvert mit den Namen der glücklichen Gewinner: Michael Gallistl, der mit seinem hochkarätigen musikalischen Talent bereits Eigenkompositionen schreibt, Lena Wieseneder, die dem Publikum mit „Always remember us this way“ von Lady Gaga einheizte, die Musicalbegeisterte Esther Großberger schaffte mit ihrem Auftritt Can you feel the love tonight“ bei vielen Zuhörern Gänsehaut,

Liz Müller, Fußkeyboarderin, deren tolle Freunde und Familie immer hinter ihr stehen und Stimmgewalt Celina Aschauer performte den Song „Never enough“ als krönenden Abschluss dieser stimmungsvollen Veranstaltung.