Beim Casting in der Raiffeisenbank Tulln schafften es Kamilla Kolnhofer (14, Zwentendorf), Verena Dober (17, Korneuburg), Vanessa Weissenberger (15, Purkersdorf), Tim Österreicher (13, St. Andrä-Wördern) und Nadja Weißmann (12, Katzelsdorf) in die nächste Runde, in die Show am 2. Mai, in der Rosenarcade.

Die Jury hatte es bei den vielen tollen Darbietungen nicht einfach. „Ihr seid alle sehr talentiert, die Entscheidung fällt sehr schwer“, so Andy Marek.

Mehr dazu in der nächsten Print-Ausgabe und im Epaper der NÖN.