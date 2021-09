Im Festsaal der Raiffeisenbank organisierten Sandra Friedl und Romana Gschwandtner vom Raiffeisenteam das Casting für den Wettbewerb „Die NÖN sucht das größte Talent.“ Perfekt vorbereitet und doch – die Aufregung war bei den Casting-Teilnehmern in der Raffeisenbank groß. Denn Ziel war es, die Jury rund um Andy Marek zu überzeugen, um ein Ticket für die nächste Runde zu bekommen.

„Das Niveau der Auftritte heuer war ausgezeichnet. Auch die Beiträge der Teilnehmer waren ansprechend“, sagte Marek. Überragen präsentierte sich Vanessa Klein aus Ober Retzbach. Mit Songs von „Adele“ inklusiver toller Performance und Stimme brachte die junge Sängerin den erfahrenen Chefjuror zum Staunen. Und so schafft Vanessa Klein souverän den Aufstieg in die nächste Runde „Die geht ihren Weg bis ganz oben“, streute Marek der talentierten Sängerin Rosen auf dem Weg zum Erfolg.

Auf den Weg zum größten Talent NÖ geschafft hat Vanessa Klein das Casting im Festsaal der Raiffeisenbank, Sabine und Andy Marek, Sandra Friedl und Romana Gschwandtner (v.l.) gratulierten zum Aufstieg in die große Show von die NÖN sucht das größte Talent NÖ. Eduard Reininger

Marek hatte vor zwölf Jahren die Idee – natürlich nach Vorbildern von DSDS oder Supertalent – eine Casting-Show in Niederösterreich umzusetzen“, sagte der Entertainer beim Casting. Es mache aber immer noch alles gleich viel Freude wie zu Beginn, ergänzte er und begründet damit, warum er immer noch auf Talent-Suche ist. „Wir wollen jungen Menschen die Möglichkeit bieten, ihr Talent einem großen Publikum zu präsentieren! Niemand braucht nervös zu sein“, meinte Marek. Denn die Juroren gehen sehr professionell an die Sache heran, aber, so Marek: „Vor allem nett und einfühlsam.“

Man bekommt auch gleich im Anschluss an das Casting die Information, ob man sich für eine Live-Show qualifiziert hat. „Ich habe in diesen Jahren so viel Freude daran gewonnen, weil ich merke, dass wir jedes Jahr tolle Talente in unseren Shows haben und sie dann viele Fans bewegen können“, sagt Marek.