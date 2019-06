Natalie Cremar (17) & Tim Grabenwöger (18) aus Wöllersdorf (Bezirk Wr. Neustadt), Benjamin Pointinger (22) aus Bruck an der Leitha und Tobias Hornik Steppan (12) haben beim Industrieviertelfinale in der Shopping City Süd die drei Tickets für das Finale am 27. Juni um 20 Uhr in Grafenwörth erobert. Das Tanz-Duo, der Zauberer & Mentalist sowie das junge Gesangstalent haben dadurch die Chance auf den 5.000-Euro-Siegerscheck.

Knapp gescheitert sind

Luna Gehart (12), Hinterbrühl

Sarah Leidl (19) & Sabrina Zettl (18) aus Wiener Neudorf

Raphael Juray (13) aus Guntramsdorf

Tanja Kremsl (21) aus Leiding

Melanie Matzenberger (18) aus Föhrenau

Sabrina Koloc (21) aus Gloggnitz

Liana Khatayeva (15) aus Ebreichsdorf

Lisa Maria Humm (13) aus Mitterndorf

Verena Schubernik (21) aus dem Bezirk Voitsberg (Steiermark)