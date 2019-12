Eine bunte Mischung bekannter Musical-Hits aus „Tanz der Vampire“, „Rocky“, „Mamma Mia“, „Das Phantom der Oper“, „Cats“, „Frozen“ und vielen mehr ist am Freitag, 28. Februar 2020, im Auditorium Grafenegg bei der „Nacht der Musicals“ zu sehen und zu hören. „The Spirit of Freddie Mercury featuring Queenrealtribute“ kommt dann am Donnerstag, 5. März 2020, um 20 Uhr nach Grafenegg. Unter dem Motto „Die Stimme – Das Gefühl – Die Leidenschaft“ erleben die Zuschauer die bekannten Hits von Mercury und Queen. Internationale Top-Sänger, ausgezeichnete Tänzer, ergänzt durch Videoprojektionen und einem tollen Lichtkonzept, versetzen das Publikum in eine andere Zeit.

