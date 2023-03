2x Tageseintritte inkl. Sauna in die AVITA Therme gewinnen!

„Das Leben spüren“ lautet die Wohlfühlformel in Bad Tatzmannsdorf, dem führenden Gesundheits- und Wellnessort im Burgenland. Spannung und Entspannung liegen nirgendwo näher beieinander als hier im sonnigen Südburgenland.

Tauchen Sie ein in reinstes Thermalwasser und saunieren in den schönsten Ruheoasen Österreichs. Genießen Sie mit allen Sinnen die natürlichen Kräfte der Natur und erleben Sie unvergessliche Augenblicke verbunden mit erlesener Kulinarik. Freude und Genuss in jedem einzelnen Moment.

Das AVITA Resort**** Superior zählt zu Österreichs schönsten Wellness-Resorts. Genießen Sie den puren AVITA-Luxus für Körper, Geist und Seele – eine ausgezeichnete Wohlfühllandschaft, die zum Urlaub oder Tagesausflug einlädt.

Bad Tatzmannsdorf Tourismus – Ihr Ansprechpartner für Tage die gut tun.

Foto: Bad Tatzmannsdorf Tourismus/K. Schrotter

Mehr Informationen zu Bad Tatzmannsdorf und der AVITA Therme unter www.bad.tatzmannsdorf.at/avita-therme